Некорректная настройка подписей нарушила работу зоны .ru

Потеря доступа к ряду сайтов, которые размещены на доменах в зоне .ru, произошла из-за того, что во время проверки сведений, которые провайдеры получили от DNS-серверов домена верхнего уровня зоны, зафиксировали проблемы.
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