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Вторая бомба под Дугина

Вторая бомба под Дугина

Кто стоит за спиной «московских студентов», атаковавших русского философа Андрей Соколов    Недавно студенты Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ) устроили громкий протест – выступили с петицией «против учебно-научного центра имени Ивана Ильина».

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Комментарии
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Лев Сивохин
Я согласен с мнением студентов РГГУ в отношении Ильина. Поддерживая Гитлера, он что не знал чем это грозит будущему России- простым людям.
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8 час.
Алексей Тан
Если после 17-18-ого годов, инородцы, всячески... переписывали историю России, клеветали на Русских Монархов и других, государственных деятелей, пользуясь тем, что СМИ и другие просветительские площадки, оказались ими &quot;оккупированными&quot;... вели понятие, что &quot;художник&quot; имеет право на &quot;вымысел&quot;... то есть, на ЛОЖЬ, на ОГОВОР. на КЛЕВЕТУ.... и всё это &quot;художественный вымысел&quot;??!.... ТО же самое происходит и сейчас... внучки этих инородцев, так же имеют большое влияние в СМИ, В ОБРАЗОВАНИИ.. и в &quot;культуре&quot;...кино,театр и т.п.... и не надо удивляться &quot;российские студенты&quot;.... они всего лишь... по паспорту российские.
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8 час.
Алексей Тан
Ты и Янкеля и Лейбу Бронштейне вспоминая... оргазм испытываешь... и Ройзмана сторонник.
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8 час.

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