Кто стоит за спиной «московских студентов», атаковавших русского философа Андрей Соколов Недавно студенты Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ) устроили громкий протест – выступили с петицией «против учебно-научного центра имени Ивана Ильина».
Вторая бомба под Дугина
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Лев Сивохин
Я согласен с мнением студентов РГГУ в отношении Ильина. Поддерживая Гитлера, он что не знал чем это грозит будущему России- простым людям.
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8 час.
Алексей Тан
Если после 17-18-ого годов, инородцы, всячески... переписывали историю России, клеветали на Русских Монархов и других, государственных деятелей, пользуясь тем, что СМИ и другие просветительские площадки, оказались ими "оккупированными"... вели понятие, что "художник" имеет право на "вымысел"... то есть, на ЛОЖЬ, на ОГОВОР. на КЛЕВЕТУ.... и всё это "художественный вымысел"??!.... ТО же самое происходит и сейчас... внучки этих инородцев, так же имеют большое влияние в СМИ, В ОБРАЗОВАНИИ.. и в "культуре"...кино,театр и т.п.... и не надо удивляться "российские студенты".... они всего лишь... по паспорту российские.
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8 час.
Алексей Тан
Ты и Янкеля и Лейбу Бронштейне вспоминая... оргазм испытываешь... и Ройзмана сторонник.
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8 час.
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