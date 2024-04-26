Вторая бомба под Дугина

Алексей Тан

Если после 17-18-ого годов, инородцы, всячески... переписывали историю России, клеветали на Русских Монархов и других, государственных деятелей, пользуясь тем, что СМИ и другие просветительские площадки, оказались ими "оккупированными"... вели понятие, что "художник" имеет право на "вымысел"... то есть, на ЛОЖЬ, на ОГОВОР. на КЛЕВЕТУ.... и всё это "художественный вымысел"??!.... ТО же самое происходит и сейчас... внучки этих инородцев, так же имеют большое влияние в СМИ, В ОБРАЗОВАНИИ.. и в "культуре"...кино,театр и т.п.... и не надо удивляться "российские студенты".... они всего лишь... по паспорту российские.