Трамп ткнул Китай в «красную линию»: Пекину рекомендуют успокоиться на Тихом океане

Сергей Безон

Что США, что Китай - это две державы, которые опасные для всего мира, потому что вектор цели у них один : господство на рынке. А это чревато истощением и преступным уничтожением экологии. Им обоим нужно умерить аппетит. Взяться за голову. Россия на стороне сохранения экологии и безопасности планеты.