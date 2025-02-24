БлокнотРУ 20 февраля глава американского госдепа Марко Рубио дал большое интервью известной журналистке Кэтрин Херридж.
Трамп ткнул Китай в «красную линию»: Пекину рекомендуют успокоиться на Тихом океане
Комментарии
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Сергей Безон
Что США, что Китай - это две державы, которые опасные для всего мира, потому что вектор цели у них один : господство на рынке. А это чревато истощением и преступным уничтожением экологии. Им обоим нужно умерить аппетит. Взяться за голову. Россия на стороне сохранения экологии и безопасности планеты.
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15 час.
Владислав Владислав
Рубио - идиот ... Китай более чем тысячелетний обитатель побережья тихого океана, а кто такие США ? Младенчик в подгузнике!
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13 час.
Владислав Владислав
Бред говорите Вы. Наглоскунсы лелеют конкурентное общество, в Китае - солидарное общество.
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13 час.
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