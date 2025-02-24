Новости - тольк...
Горячие новостиНовости сайтаПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости - только актуальное

32 737 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • vasechkin7
    40-лет Крым был под хохлами, хочешь не хочешь, а опылишься. Деньги не пахнут. Одна надежда, дай бог война закончится,...Украинская продук...
  • Семен Демин
    Пожалуй, автор близок к истине.Трамп не сошел с ума
  • Александр Шипилов
    Надежда на нашего главного защитника Бастрыкина АИ. Только он быстро реагирует на «события»" написанные в прессе, он ..."Русские - вон". ...

Трамп ткнул Китай в «красную линию»: Пекину рекомендуют успокоиться на Тихом океане

Трамп ткнул Китай в «красную линию»: Пекину рекомендуют успокоиться на Тихом океане

БлокнотРУ 20 февраля глава американского госдепа Марко Рубио дал большое интервью известной журналистке Кэтрин Херридж.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Сергей Безон
Что США, что Китай - это две державы, которые опасные для всего мира, потому что вектор цели у них один : господство на рынке. А это чревато истощением и преступным уничтожением экологии.  Им обоим нужно умерить аппетит. Взяться за голову. Россия на стороне сохранения экологии и безопасности планеты.
Ответить
15 час.
Владислав Владислав
Рубио - идиот ... Китай более чем тысячелетний обитатель побережья тихого океана, а кто такие США ? Младенчик в подгузнике!
Ответить
13 час.
Владислав Владислав
Бред говорите Вы. Наглоскунсы лелеют конкурентное общество, в Китае - солидарное общество.
Ответить
13 час.
наверх