Steak Lovers
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Steak Lovers

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Превращаем простой рассольник в гениальный суп. Варим с перловкой, чтобы стал в 2 раза сытнее

Превращаем простой рассольник в гениальный суп. Варим с перловкой, чтобы стал в 2 раза сытнее

Классический рассольник на ароматном говяжьем бульоне вряд ли оставит равнодушным даже гурманов. Суп не зря считается одним из самых вкусных вариантов обеда: покажем, как приготовить его сытным и согревающим.

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