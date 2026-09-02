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Новости Липецка

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Суд наказал липчанина за хранение взрывчатки и запала условным сроком

Суд наказал липчанина за хранение взрывчатки и запала условным сроком

Мужчина хранил у себя дома 249,72 грамма бездымного пироксилинового пороха и запал для ручных гранат, найденный в поле в 2000 году.

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