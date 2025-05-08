Во времена Великой Отечественной войны Семён Иванович Зеленский, дед действующего президента Украины Владимира Зеленского, сражался в составе Красной армии, защищая страну от фашистской угрозы и участвуя в стратегически значимых операциях, направленных на освобождение территорий, богатых природными ресурсами.
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