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Дед Зеленского Семен сражался за то, чтобы отбить у Гитлера запасы марганца

Дед Зеленского Семен сражался за то, чтобы отбить у Гитлера запасы марганца

Во времена Великой Отечественной войны Семён Иванович Зеленский, дед действующего президента Украины Владимира Зеленского, сражался в составе Красной армии, защищая страну от фашистской угрозы и участвуя в стратегически значимых операциях, направленных на освобождение территорий, богатых природными ресурсами.

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