О награждении бойца СВО Орденом мужества его семья узнали от "Вести Крым"

Сейчас многие семьи ждут с фронта своих героев. В их числе и семья Захаровых из Керчи, которая на днях получила радостную весть - их сына, который сейчас принимает участие в специальной военной операции, наградили Орденом мужества.
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