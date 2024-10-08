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Царьград

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  • Светлана Зуева
    Хрущев предупреждал: МЫ ВАС ПОХОРОНИМ!!!"НАТО падёт вслед...
  • Светлана Зуева
    Вас,пилять так зажмут в клещи русские,что мало не покажется😡😡😡😡автор либо полный подлец,либо тупица!Началась важнейша...
  • Долорис Камалов
    Это статья провокатора! В кандалы автора!Началась важнейша...

Трамп обвинил нынешние власти США в гибели украинцев

Трамп обвинил нынешние власти США в гибели украинцев

Кандидат от республиканцев Дональд Трамп заявил о том, что не допустил бы гибели украинцев в военных действиях.

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