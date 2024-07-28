Конвой «вагнеровцев» попал в засаду, погиб известный военкор Никита «Белый» Юлия СоколоваПогиб «Белый»! Такая новость пронеслась по сердцам всех военкоров, кто знал и работал вместе с военкором и админом канала «Grey Zone».