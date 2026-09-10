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На месте исчезновения Усольцевых сделали неожиданные находки

На месте исчезновения Усольцевых сделали неожиданные находки

Поисковые работы в районе исчезновения Сергея, Ирины Усольцевых и их маленькой дочери продолжаются. Волонтерам удалось обнаружить артефакты, которые могут иметь значение для расследования.

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