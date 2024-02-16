SEC одобрила сделку по слиянию Trump Media со SPAC-компанией Digital World

Комиссия по ценным бумагам и биржам США разрешила Trump Media & Technology Group, материнской компании социальной сети Дональда Трампа Truth Social, объединиться с Digital World Acquisition Corp, созданной для вывода Trump Media на биржу.
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