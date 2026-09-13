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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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О Джи Ануноби, Люк Корнет и Леброн Джеймс возглавили рейтинг лучших моментов сезона-2025/26 в НБА

НБА представила лучшие моменты прошедшего сезона. Заключительную десятку рейтинга сезона-2025/26 возглавляют добивание О Джи Ануноби , блок-шот Люка Корнета и трехочковый Леброна Джеймса .

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