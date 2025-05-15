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На Солнце зафиксирована самая мощная вспышка 2025 года — уровень X2.7: что это значит для Земли и человечества

На Солнце зафиксирована самая мощная вспышка 2025 года — уровень X2.7: что это значит для Земли и человечества

На Солнце зафиксирована самая мощная вспышка 2025 года — уровень X2.7: что это значит для Земли и человечества Ирина Валькова14 мая 2025 года — в этот день ученые Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук (ИКИ РАН) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) зафиксировали крупнейшую за год вспышку на Солнце.

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