Wildberries решил расторгнуть договоры с "ВБ девелопмент" по строительству объектов

Заключены соглашения с новым заказчиком Wildberries расторг с компанией "ВБ девелопмент" договоры технического заказчика по строительству обьектов, сказано в сообщении пресс-службы объединенной компании Wildberries и Russ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии