Гематолог Тарновский: длительная неподвижность повышает риск тромбоза

Гематолог Радион Тарновский рассказал, что одним из наиболее опасных бытовых факторов риска венозного тромбоза является длительная неподвижность.
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