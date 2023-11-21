Самовосстанавливающийся бетон заделывает трещины с помощью бактерий

Бетон может показаться прочным и долговечным, но он может быть на удивление уязвимым для непогоды. Теперь исследователи из Университета Дрекселя продемонстрировали тип самовосстанавливающегося бетона с «биоволокнами», которые используют бактерии для заделывания трещин по мере их образования.
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