Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Россиянин
    Как таковой Украины не должно остаться. Нацистов, бандеровцев уничтожить полностью. А после, за одно только упоминани...Война. Не доделае...
  • Meerflieger
    На приёмке металла ищите... 😉Киевские власти з...
  • николай щербак
    это не статья - это блевотинаЧто произойдет в ...

Структура СНБО Украины: Вручение повесток на мобилизацию на улице, на работе и в общественных местах соответствует законодательству

Структура СНБО Украины: Вручение повесток на мобилизацию на улице, на работе и в общественных местах соответствует законодательству

Украинский центр по «противодействию дезинформации» (а ведомство с таким громким названием на Украине работает в структурах СНБО) прокомментировал ситуацию с вручением повесток на мобилизацию.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх