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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Широков считает, что Батраков сильнее Глушенкова: «Более разносторонний игрок. Номер один, сто процентов»

– Кто для вас номер один в осенней части сезона? – Батраков. Без сомнений. Номер один, сто процентов.

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