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Царьград

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Владимир Ефимов сообщил о рекордном вводе 9,1 млн кв. м недвижимости

Владимир Ефимов сообщил о рекордном вводе 9,1 млн кв. м недвижимости

В 2026 году в столице завершено строительство 352 объектов на 9,1 млн кв. м, что на 21% больше, чем в 2025-м.

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