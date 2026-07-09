Анкара: жизнь, после НАТО

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Sergey Ivanov

А вот это как раз ожидаемо! Сказано в библии: -Злейшие враги его- домашние его! Вот сказано 2000 лет назад- но как будто сегодня! А что касается генетики- то и тут все сходится: В природе есть 2 вида эволюции: Конвергенция и дивергенция. Суть первой заключается в слиянии двух близких видов в один. Ну, а второй- наоборот, в разъединении вида на несколько близких подвидов. Именно этот процесс сейчас и происходит со славянами, из которых выросли 3 ветви: русские, украинцы и белорусы. Ну, у белорусов хватило мозгов не ссориться с Россией- потому что прекрасно понимают, что стоит им перебежать в Европу- как европейские братья разденут их до трусов, а Батька останется с одной картошкой. И все же белорусы- другой народ! Они- не русские! И это хорошо! Потому, что разные гены взаимно обогащают друг друга! У Украины такого трезвого понимания не оказалось. И вот тут- то и вступает закон дивергенции, препятствующий обратному слиянию двух подвидов в один! И закон этот использует силу взаимной ненависти этих двух подвидов друг к другу. Отсюда эти войны между близкими видами, о которых хорошо знают биологи. Бороться с природой- неблагодарное занятие. Просто надо признать свершившееся: Мы больше не «братья» и, тем более, не «один народ». Разделилось древо и уже не соединить разделенное! (это тоже из библии) Просто постараемся жить не как братья, а как добрые соседи. С белорусами у нас получилось. Ну, а украинцам надо переболеть самостийностью- и только после их выздоровления можно говорить о том, что мы все- таки соседи и надо бы научиться жить вместе.