Рубио: Трамп хочет обсудить с Зеленским прекращение ударов по на энергетике

Президент США Дональд Трамп в ходе встречи со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским на полях Генассамблеи ООН хочет обсудить прекращение ударов по объектам энергетической инфраструктуры.
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