Политолог Крылов объяснил, почему Израилю невыгодно расправиться с ХАМАС

Израилю крайне невыгодна окончательная победа над ХАМАС, потому что в этом случае Тель-Авиву придется садиться за стол переговоров с Палестиной и решать давно назревшие проблемы при содействии международного сообщества.
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