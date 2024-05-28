Откровения руководителя команды, снимавшей концерт в день теракта в Crocus City Hall

Иван Поморин, координатор группы видеооператоров, который в момент атаки в Crocus City Hall в Москве приехал снимать концерт группы «Пикник», рассказывает о вещах, которые привлекли его внимание в момент ужасной атаки боевиков ИГИЛ, пишет hotnews.
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