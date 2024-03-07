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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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90-летняя аргентинка заявила, что из-за упоминания Месси боец ХАМАС передумал похищать ее и сфотографировался с ней

90-летняя аргентинка заявила, что из-за упоминания Месси боец ХАМАС передумал похищать ее и сфотографировался с ней

Уроженка Аргентины Эстер Кунио живет в израильском кибуце Нир-Оз. По ее словам, 7 октября два бойца ХАМАС постучали в дверь ее дома, а затем вошли внутрь.

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