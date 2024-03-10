СССР-Россия
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СССР-Россия

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  • Nikolay Stepanov
    Надеятся, что экипаж успеет покинуть танк.Русские или сошли...
  • Алексей Горшков
    Что ни говори,а политическая практика показывает,что все уважают СИЛУ и РЕШИТЕЛЬНОСТЬ !!! Всё время вспоминаю эпизод ...А что, так можно ...
  • Serge Levcovitsh
    Почему к каждому танку на броню не посадить по 2-5 Дронов? В детстве читал советскую фантастику про подводную лодку с...Русские или сошли...

А что, так можно было? Иран показал России, как следует отстаивать свои права

А что, так можно было? Иран показал России, как следует отстаивать свои права

Честно сказать, я уже и не знаю, кто сейчас в мире больше противостоит США. По словам президента Путина - это Россия.

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Комментарии
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Виталий Кирпиченко
Мы специалисты по красным линиям, и не более.
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2 час.
АНГЕЛ АНГЕЛ
Разница в том что арабы воюют за свое существование, родину, за выживание. В России все прогнило на столько, что бизнес интересы наших политиков и чиновников стоят превыше интересов России и народа. В России у Российской так называемой элиты кроме как разворовывать ради своего благосостояние нет интересов, все у них давно уже в &quot;просвещенной&quot; Европе, США и т.д. Они без РОДИНЫ, БЕЗ ПАМЯТИ К ПРЕДКАМ И БЕЗ РОДА... ИУДЫ...
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2 час.
Алексей Горшков
Что ни говори,а политическая практика показывает,что все уважают СИЛУ и РЕШИТЕЛЬНОСТЬ !!! Всё время вспоминаю эпизод эйзенштейновского фильма &quot;Иван Грозный&quot; - сцену венчания Ивана на царство. Присутствующие на церемонии европейские послы переговариваются между собой. Один: &quot;Его же никто не признает&quot; ! Ответ другого: &quot;БУДЕТ СИЛЬНЫМ - ВСЕ ПРИЗНАЮТ&quot;!!! Умеем же мы жёстко себя вести - взять хотя бы возвращение Крыма - не каждому это нравится - но пусть вякают! ДВА ПРИМЕРА: Думал ли какой-нибудь Юрген под Сталинградом,что его родной Инстербург Черняховском станет? И ведь принадлежность Калининградской области к России и сейчас у здравомыслящих людей вопросов не вызывает! И наоборот: в перестроечные времена за &quot;мягкостью&quot; гонялись - в итоге ПРОСРАЛИ ВСЁ,ЧТО МОЖНО И НЕЛЬЗЯ !!! Был сильным СССР - с финнами &quot;Вась-Вась&quot; были, в Польше Министром Обороны наш Рокоссовский был, Венгрия после 1956 года, Чехословакия после 1968 г. &quot;взбрыкнувшие&quot; было,увидев,что с СССР лучше не ссориться - до 1991 г. нам друзьями были (может по кухням кто-то сидел,и на СССР пыхтел - но это ведь и у нас было)... Помню какой-то советский мультик - в песне из него есть слова: &quot;Чтобы все дрожали - чтобы уважали&quot;! Но песенку эту пел ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ ПЕРСОНАЖ, по-моему - Волк, а нас воспитывали на беззубом лозунге Кота Леопольда: &quot;Ребята! Давайте жить дружно&quot;! Вот и ДОВОСПИТЫВАЛИСЬ !!! ПРАВИЛЬНОСТЬ ЖЁСТКОЙ ПОЛИТИКИ подтверждает: Международный Суд ООН в решении по иску &quot;майданутых&quot; ещё аж 2017 года (!) 31 января 2024 года в целом занял сторону России! По-моему - движение суда к самостоятельности можно только приветствовать! А ПОЧЕМУ он так сделал, рассматривая иск ещё с 2017 года? Не потому ли, что в 2022 году мы &quot;зубы показали&quot;? А продолжали бы как до того года &quot;сопли жевать&quot; - ОПЯТЬ БЫ БЫЛИ ВО ВСЁМ &quot;ВИНОВАТЫЕ&quot; !!! Если ранее мы действительно вели беззубую &quot;леопольдовскую&quot; политику - типа: &quot;Ребята,давайте жить дружно!&quot;- то сейчас Запад САМ нас &quot;озверином&quot; напичкал! Очень хочется надеяться,что с &quot;леопольдовской&quot; политикой (&quot;Ребята! Давайте жить дружно!&quot;) БУДЕТ ПОКОНЧЕНО !!! &quot;Мински&quot;,&quot;Стамбул&quot; - это просто ПЛЕВКИ нам в лицо! А мы: &quot;Плюй в глаза - всё божья роса&quot;! Будто бы у нас в роду - только беззубые Каратаевы и лакеи Свидригайловы! По-моему,наконец-то вспомнили и других наших предков - крайне опасных для неприятеля УШКУЙНИКОВ !!! Так что, мне кажется, мы не хуситы, конечно, НО ДВИЖЕМСЯ В ПРАВИЛЬНОМ НАПРАВЛЕНИИ !!!
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1 час.

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