А что, так можно было? Иран показал России, как следует отстаивать свои права

Алексей Горшков

Что ни говори,а политическая практика показывает,что все уважают СИЛУ и РЕШИТЕЛЬНОСТЬ !!! Всё время вспоминаю эпизод эйзенштейновского фильма "Иван Грозный" - сцену венчания Ивана на царство. Присутствующие на церемонии европейские послы переговариваются между собой. Один: "Его же никто не признает" ! Ответ другого: "БУДЕТ СИЛЬНЫМ - ВСЕ ПРИЗНАЮТ"!!! Умеем же мы жёстко себя вести - взять хотя бы возвращение Крыма - не каждому это нравится - но пусть вякают! ДВА ПРИМЕРА: Думал ли какой-нибудь Юрген под Сталинградом,что его родной Инстербург Черняховском станет? И ведь принадлежность Калининградской области к России и сейчас у здравомыслящих людей вопросов не вызывает! И наоборот: в перестроечные времена за "мягкостью" гонялись - в итоге ПРОСРАЛИ ВСЁ,ЧТО МОЖНО И НЕЛЬЗЯ !!! Был сильным СССР - с финнами "Вась-Вась" были, в Польше Министром Обороны наш Рокоссовский был, Венгрия после 1956 года, Чехословакия после 1968 г. "взбрыкнувшие" было,увидев,что с СССР лучше не ссориться - до 1991 г. нам друзьями были (может по кухням кто-то сидел,и на СССР пыхтел - но это ведь и у нас было)... Помню какой-то советский мультик - в песне из него есть слова: "Чтобы все дрожали - чтобы уважали"! Но песенку эту пел ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ ПЕРСОНАЖ, по-моему - Волк, а нас воспитывали на беззубом лозунге Кота Леопольда: "Ребята! Давайте жить дружно"! Вот и ДОВОСПИТЫВАЛИСЬ !!! ПРАВИЛЬНОСТЬ ЖЁСТКОЙ ПОЛИТИКИ подтверждает: Международный Суд ООН в решении по иску "майданутых" ещё аж 2017 года (!) 31 января 2024 года в целом занял сторону России! По-моему - движение суда к самостоятельности можно только приветствовать! А ПОЧЕМУ он так сделал, рассматривая иск ещё с 2017 года? Не потому ли, что в 2022 году мы "зубы показали"? А продолжали бы как до того года "сопли жевать" - ОПЯТЬ БЫ БЫЛИ ВО ВСЁМ "ВИНОВАТЫЕ" !!! Если ранее мы действительно вели беззубую "леопольдовскую" политику - типа: "Ребята,давайте жить дружно!"- то сейчас Запад САМ нас "озверином" напичкал! Очень хочется надеяться,что с "леопольдовской" политикой ("Ребята! Давайте жить дружно!") БУДЕТ ПОКОНЧЕНО !!! "Мински","Стамбул" - это просто ПЛЕВКИ нам в лицо! А мы: "Плюй в глаза - всё божья роса"! Будто бы у нас в роду - только беззубые Каратаевы и лакеи Свидригайловы! По-моему,наконец-то вспомнили и других наших предков - крайне опасных для неприятеля УШКУЙНИКОВ !!! Так что, мне кажется, мы не хуситы, конечно, НО ДВИЖЕМСЯ В ПРАВИЛЬНОМ НАПРАВЛЕНИИ !!!