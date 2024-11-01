Новый кардинал призвал Японию подписать пакт о запрете ядерного оружия

Призыв к правительству Японии черпать вдохновение в опыте Нобелевской премии мира, полученной группой людей, переживших ядерную бомбардировку, и подписать договор ООН, запрещающий ядерное оружие, опубликовал архиепископ Токио Тарчизио Исао Кикучи, которому в прошлом месяце был присвоен сан кардинала.