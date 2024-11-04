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НБА признала две судейские ошибки в пользу «Торонто» в решающие минуты матча канадцев против «Сакраменто»

Лига признала две судейские ошибки в пользу «Рэпторс» в решающие минуты встречи. Форвард «Торонто» Ар Джей Барретт за 19 секунд до конца четвертой четверти при 119:118 совершил пробежку, которая не была зафиксирована.

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