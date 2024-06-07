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Воробьев анонсировал возможное возведение памятного сквера на месте «Крокуса»

Воробьев анонсировал возможное возведение памятного сквера на месте «Крокуса»

На месте «Крокус Сити Холла», где 22 марта произошел теракт, могут построить памятный сквер. Об этом 7 июня сообщил «РИА Новости» на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

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