Воробьев анонсировал возможное возведение памятного сквера на месте «Крокуса»

На месте «Крокус Сити Холла», где 22 марта произошел теракт, могут построить памятный сквер. Об этом 7 июня сообщил «РИА Новости» на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
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