Агаларовы хотят получить 1,68 млрд за сгоревший «Крокус». Почему Вика Цыганова в ярости?

Почему правительство позволяет агрессивно настроенным к нам азерам строить на территории нашей страны крокусы, кактусы, саксаулы и т.п. Огромная прибыль от этого развлекательного центра идет в карман Агаларовых, а налог наверняка как от сельского клуба, к тому же конкретно Агаларовы имеют гражданство США и Израиля со всеми вытекающими.

Наталия

Это с Агаларовых надо взыскать даже больше за те нарушения в Крокусе, которые многократно увеличили масштаб катастрофы и число жертв. Они, и не без оснований, надеются на то, что у нашей власти и у наших людей в целом, короткая память. Концерты Эмина в России после небольшого перерыва уже проходят, по ТВ их показывают...Делают свой бизнес на крови жертв Крокуса.