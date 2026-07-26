Капитал страны Агаларовы хотят получить 1,68 млрд за сгоревший «Крокус». Почему Вика Цыганова в ярости? Агаларовы подали иск на 1,68 млрд за сгоревший «Крокус».
Агаларовы хотят получить 1,68 млрд за сгоревший «Крокус». Почему Вика Цыганова в ярости?
Комментарии
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Татьяна Романова
Почему правительство позволяет агрессивно настроенным к нам азерам строить на территории нашей страны крокусы, кактусы, саксаулы и т.п. Огромная прибыль от этого развлекательного центра идет в карман Агаларовых, а налог наверняка как от сельского клуба, к тому же конкретно Агаларовы имеют гражданство США и Израиля со всеми вытекающими.
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1 м.
Виктор Гайдуков
Владельцы виноваты сами, как я понимаю, ведь охрану и безопасность зрителей должен обеспечивать организатор
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1 м.
Наталия
Это с Агаларовых надо взыскать даже больше за те нарушения в Крокусе, которые многократно увеличили масштаб катастрофы и число жертв. Они, и не без оснований, надеются на то, что у нашей власти и у наших людей в целом, короткая память. Концерты Эмина в России после небольшого перерыва уже проходят, по ТВ их показывают...Делают свой бизнес на крови жертв Крокуса.
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1 м.
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