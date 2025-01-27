Байкал в районе Листвянки за два дня покрылся льдом

Аномально теплая зима в Иркутской области надолго оставила в 2025 году озеро Байкал безо льда. До 20-х чисел января в регионе не было морозов, даже на Крещение температура не опускалась слишком низко, например, в Иркутске было всего минус 5 градусов.
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