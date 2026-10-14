«Облачные технологии» разместили облигации на 20 млрд рублей

Спрос инвесторов на облигации превысил объем выпуска более чем в три раза, что позволило снизить ставку купона и увеличить объем размещения до 20 млрд рублей.
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