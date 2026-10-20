В Санкт-Петербурге 20 октября прошло заседание Координационного совета по импортозамещению в нефтегазовом оборудовании с участием Дениса Мантурова, Александра Новака и губернатора Александра Беглова, на котором обсуждались технологическая независимость отрасли и внедрение российских разработок.