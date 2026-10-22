Компании выбрали открытую библиотеку oneDNN общей основой для ускорения ИИ-задач на своих процессорах, а следующим этапом станет поддержка новых инструкций AI Compute Extensions AMD и Intel договорились объединить наработки по оптимизации PyTorch в открытой библиотеке глубокого обучения oneDNN.