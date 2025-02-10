"Мама дастать меня": В самом начале рейда иноземцы бросились под печку и застряли там. Силовикам пришлось доставать бедолаг

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Olga

Напрасно автор пишет об этом, как о весёлом театральном представлении. Хихикать здесь не над чем. Нелегальные мигранты без санитарных книжек и проверки врачами повсеместно работают на кухнях в ресторанах, кафе и даже в столовых школы, как здесь написано. Грязными руками эти дикие люди лезут в еду, которой потом кормят людей и даже детей в школах? Эти нелегалы, у которых никто не проверяет состояние здоровья, привозят из своих грязных кишлаков гепатит, туберкулёз, дифтерию и массу других заразных болезней, включая венерические, и распространяют их во время приготовления еды. Кроме отлова и депортации таких нелегалов, нужно строго наказывать владельцев заведений общепита, которые берут их на работу без санитарных книжек и регистрации, чтобы не платить налоги государству, а труд этих дикарей оплачивать по минимуму. Чем подвергают риску здоровье тысяч людей, в том числе детей. Эти владельцы кафе, ресторанов и школьных столовых должны понести наказание и быть оштрафованы на несколько миллионов за нарушение закона. А то, получается, владелец наживался на этих нелегалов, полиция мигрантов отловила и депортирует. Владельцы заведений вышли сухими из воды и набрали на работу других нелегалов, до следующей проверки? Когда эта порочная система будет обрушена? И владельцев за нарушение закона начнут штрафовать на огромные суммы?