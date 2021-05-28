Россия должна потребовать у Японии четверть триллиона долларов

Мир в котором мы живёмПолитикаРоссия должна потребовать у Японии четверть триллиона долларовЮРИЙ ГОРОДНЕНКО И это только репарации за ущерб в годы Гражданской войны, не считая компенсаций за Вторую мировую.Вернуться к статье76НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьСергей РоссиДа хорошо бы потребовать, а то все с нас требуют. Но для нашего МИДа это слабоКомпанцев Сергейа что так мало а золото которое положили в 1918 году на хранение и не его не прочентов и этот банк и вся экономика была построена на наше золото , а про острова Япония сама подписала 1 требование 1 триллионов золотых баксовАндрей БедныйЯпония сама ничего не может. С 1945 года после принятия японским императором вассалитета США пока Японией правит императорская семья ни о каких самостоятельных действиях японцев не может идти и речи.Евгений ВысотинОчень расточительно наша страна под разными флагами относится к своим законным правам: к сателлитам фашисткой Германии так и не слышно что-то требований... доморощенный "гений" дипломатии Шеварнадзе торговал землями(морями)СССР запросто... Наше дражайшее руководство может ответить на этот вопрос?МНМатвеев НиколайА кто будет предъявлять претензии? Нет у нас таких людей, нет в государстве русских патриотов! Они способны только отдать- оторвать от народа. И не больше!Сергей РоссиВот. Эту правду видеть никто не хочетВладимир ФазлеевКак списание долгов нашим бывшим друзьям...но кто то получил на лапу.Япония не исключение. Всё засекречено для народа России.Комментировать
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