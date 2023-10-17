Эксперты предупреждают: спутники Starlink могут кого-нибудь убить

Компания Илона Маска категорически отвергает эту возможность. В новом отчете Федерального управления гражданской авиации (FAA) говорится, что спутники Starlink Илона Маска могут убить или серьезно ранить человека к 2035 году.
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