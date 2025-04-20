Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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В Южной Корее запретили вылеты боевых самолетов после очередного ЧП в ВВС

В Южной Корее запретили вылеты боевых самолетов после очередного ЧП в ВВС

Прошло лишь немногим больше месяца после чудовищной ошибки южнокорейских летников, которые сбросили настоящие бомбы вместо полигона на жилую деревню, как очередной скандал потряс Военно-воздушные силы Республики Корея.

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