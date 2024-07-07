Доривал продолжит тренировать сборную Бразилии после провала на Кубке Америки

62-летний Доривал Жуниор останется на посту главного тренера бразильской национальной команды. Об этом в интервью ESPN заявил президент Бразильской конфедерации футбола Эдналдо Родригес: «Через два месяца начнется отбор на чемпионат мира.
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