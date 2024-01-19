Собянин объявил о начале приема заявок на гранты для производителей кино

Для получения гранта необходимо подать заявку и собрать пакет документов до 29 февраля Мэр Москвы Сергей Собянин объявил в своем Telegram-канале о начале приема заявок на гранты для местных кинопроизводителей.
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