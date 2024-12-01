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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Слот о «Сити» Пепа: «Анализ их игры занимает больше времени, чем других команд, у которых всегда одинаковая структура. Они могут корректировать позиции, что усложняет задачу»

«У него так много разных игровых планов. Стиль игры почти всегда одинаков, они хотят владеть мячом, но они могут корректировать определенные позиции – например, правый защитник может стать левым защитником или смещаться в полузащиту, этим они усложняют вам задачу.

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