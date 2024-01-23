В Петербурге бывший участковый получил 7,5 лет колонии за мошенничество с недвижимостью

Его уличили в совершении сразу нескольких преступлений. Невский районный суд Петербурга огласил приговор в отношении бывшего участкового Александра Виноградова, признанного виновным в сразу нескольких преступлениях, среди которых мошенничество с использованием своих служебных полномочий, похищение документов и злоупотребление должностными полномочиями.
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