В Петербурге бывший участковый получил 7,5 лет колонии за мошенничество с недвижимостью

Его уличили в совершении сразу нескольких преступлений. Невский районный суд Петербурга огласил приговор в отношении бывшего участкового Александра Виноградова, признанного виновным в сразу нескольких преступлениях, среди которых мошенничество с использованием своих служебных полномочий, похищение документов и злоупотребление должностными полномочиями.