Республика балалар клиник хастаханәсе педиатры: «Балалар ешрак авырый башлады»

Баланы балалар бакчасына ничә яшьтә бирергә, бала ОРВИ белән никадәр еш авырырга тиеш, йөткерүдән сироплар нәрсәсе белән куркыныч? Әлеге һәм башка сорауларга республика балалар клиник хастаханәсенең яшь табибы Камилә Насыйбуллина җавап бирде.
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