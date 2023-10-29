Российские бойцы разгромили четыре украинские бригады в ДНР: Риттер прогнозирует скорую победу в Донецкой области Елена ВайленкоСобытия на востоке Украины продолжают развиваться, и в последних новостях Российская армия сообщает о разгроме четырех украинских бригад в Донецкой Народной Республике (ДНР).