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Российские бойцы разгромили четыре украинские бригады в ДНР: Риттер прогнозирует скорую победу в Донецкой области

Российские бойцы разгромили четыре украинские бригады в ДНР: Риттер прогнозирует скорую победу в Донецкой области

Российские бойцы разгромили четыре украинские бригады в ДНР: Риттер прогнозирует скорую победу в Донецкой области Елена ВайленкоСобытия на востоке Украины продолжают развиваться, и в последних новостях Российская армия сообщает о разгроме четырех украинских бригад в Донецкой Народной Республике (ДНР).

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