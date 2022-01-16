Спорт подмял под себя культуру в Уссурийске

Спорт подмял под себя культуру в Уссурийске

Новые изменения в структуре администрации Уссурийска продолжают заданный в конце 2021 года тренд на совмещение руководства культурой и спортом в одних руках.

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