Иранские ракеты упали недалеко от штаб-квартиры Моссада и здания Минобороны Израиля

В ходе последней ракетной атаки Ирана по военным объектам Израиля несколько ракет упали в 400 метрах от штаб-квартиры разведслужбы Моссад и в 500 метрах – от главного административного здания Армии обороны Израиля в Рахмат-ха-Шароне.