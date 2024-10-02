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Несекретные материалы

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Иранские ракеты упали недалеко от штаб-квартиры Моссада и здания Минобороны Израиля

Иранские ракеты упали недалеко от штаб-квартиры Моссада и здания Минобороны Израиля

В ходе последней ракетной атаки Ирана по военным объектам Израиля несколько ракет упали в 400 метрах от штаб-квартиры разведслужбы Моссад и в 500 метрах – от главного административного здания Армии обороны Израиля в Рахмат-ха-Шароне.

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Комментарии
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СЗ
Светлана Зуева
Подкорректируйте ударчик,нужно попасть в центр этого рассадника пейсатых террористов !
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22 час.

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