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МегаФон признан лидером рынка интернета вещей по итогам 2022 года

МегаФон признан лидером рынка интернета вещей по итогам 2022 года

МегаФон по итогам 2022 года сохранил лидерство среди операторов связи по количеству обслуживаемых M2M сим-карт, а также выручке в этом сегменте, говорится в исследовании «Рынок М2М/IoT в 2022», опубликованном сегодня агентством Telecom Daily.

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