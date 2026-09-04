Водный кадастр Центральной Азии: как страны региона учатся считать воду

Темир АЛИЕВ Вода постепенно становится одним из главных стратегических ресурсов Центральной Азии. На этом фоне страны региона модернизируют системы ее учета: создают цифровые кадастры, геоинформационные порталы, базы данных о водопользователях и системы мониторинга.