БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Водный кадастр Центральной Азии: как страны региона учатся считать воду

Водный кадастр Центральной Азии: как страны региона учатся считать воду

Темир АЛИЕВ  Вода постепенно становится одним из главных стратегических ресурсов Центральной Азии. На этом фоне страны региона модернизируют системы ее учета: создают цифровые кадастры, геоинформационные порталы, базы данных о водопользователях и системы мониторинга.

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