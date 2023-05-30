Глава Минобороны Украины Резников пообещал не применять западные танки и истребители «на российской территории»

Западные страны поставили Украине современные танки, теперь Киев ожидает поступления истребителей. Об этом заявил глава украинского оборонного ведомства Алексей Резников в интервью немецкой прессе.
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