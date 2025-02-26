Президент Колумбии Густаво Петро выразил своё мнение о ситуации с Украиной. Он считает, что Владимир Зеленский позволил европейцам манипулировать собой, и это привело к тому, что Украина будет передана в руки американцев.
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