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Пронедра

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Ученые считают зеленых человечков не единственным возможным обликом инопланетян

Ученые считают зеленых человечков не единственным возможным обликом инопланетян

Образ инопланетных существ как зеленых человечков давно стал одним из самых узнаваемых штампов массовой культуры.

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